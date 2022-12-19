Уилкшир высоко оценил организацию ЧМ-2022 в Катаре

Бывший защитник сборной Австралии и «Динамо» Люк Уилкшир в комментарии для «СЭ» оценил организацию чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Организация чемпионата мира в Катаре отличная. Остались только положительные впечатления! Жаль, что еще один замечательный мундиаль уже закончился», — сказал Уилкшир «СЭ».

В финале чемпионата мира Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.