Украинский футболист Зозуля назвал сотрудников ФИФА жертвами российской пропаганды

Украинский нападающий «Фуэнлабрады» Роман Зозуля назвал сотрудников ФИФА жертвами российской пропаганды, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети игрока.

Комментируя инцидент во время матча группового турнира чемпионата мира-2022 между Испанией и Германией (1:1), футболист заявил, что сотрудники ФИФА отобрали у болельщиков «красно фурии» флаг батальона «Азов»*.

Зозуля также призвал украинские власти вмешаться в ситуацию.

*Запрещенная в России террористическая организация.