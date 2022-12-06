Унаи Симон заявил, что сборная Испании играла лучше Марокко на протяжении 120 минут

Вратарь сборной Испании Унаи Симон высказался о поражении национальной команды от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0. пен. 0:3)

«Думаю, что мы 120 минут превосходили соперника, но теперь мои слова значения не имеют, ведь мы не забили. В серии пенальти соперник был лучше и обеспечил себе место в четвертьфинале. Мы все время видим сюрпризы на этом чемпионате. Нам не удалось избежать этой участи, мы не ожидали вылета от Марокко. Но это произошло, и мы едем домой», — приводит слова Симона Marca.

в 1/4 финала ЧМ-2022 с победителем пары Португалия — Швейцария.