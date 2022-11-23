Уникальный день спецкора «СЭ» в Катаре! Читатели определят, что он будет делать

23 ноября, 19:10
Журналист «СЭ» Севастиан Терлецкий сейчас находится в Катаре — завтра весь день он будет в лайв-режиме в нашем Telegram-канале показывать, что окружает чемпионат мира.
Севастиан посетит матчи Швейцария — Камерун и Бразилия — Сербия, а еще — фан-зоны и достопримечательности Дохи.
Но самое главное — вы можете повлиять на репортаж. Мы будем проводить опросы среди подписчиков канала, в которых решится: что будет есть Севастиан, на чем поедет на стадион и с болельщиками какой сборной будет общаться.
Не пропустите!
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования