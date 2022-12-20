В Аргентине во время празднования победы сборной на ЧМ-2022 погиб болельщик

Болельщик сборной Аргентины умер во время гуляний в честь победы национальной команды на чемпионате мира в Катаре, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Баия-Бланка в провинции Буэнос-Айрес. 22-летний молодой человек разъезжал по городу на мотоцикле. В какой-то момент накинутый на его плечи и обвязанный вокруг шеи флаг сборной Аргентины попал в колесо мотоцикла. По предварительным данным, мужчина умер от удушья.

18 декабря сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу.

20 декабря в стране объявлен выходным днем, чтобы все болельщики смогли наблюдать чемпионский парад по улицам столицы.