В более молодом возрасте, чем Гонсалу Рамуш, хет-трик на ЧМ оформлял только Пеле

Сборная Португалии одержала разгромную победу над Швейцарией (6:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в матче против Швейцарии.

Последним игроком, оформившим хет-трик в своем первом матче в стартовом составе на чемпионате мира, был Мирослав Клозе в 2002 году.

А в более молодом возрасте хет-трик на ЧМ оформлял только Пеле (17 лет и 244 дня).

Рамуш вышел на поле в матче со Швейцарией в возрасте 21 года и 169 дней.