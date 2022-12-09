В Бразилии видят Португалию основным конкурентом за титул чемпиона мира

Журналист Globo Esporte Жорже Натан рассказал «СЭ», что думает о перспективах сборной Бразилии на чемпионате мира.

10.12.2022 | Англия — Франция

— Какие вы видите препятствия у Бразилии на пути к победе на чемпионате мира?

— У многих футболистов есть проблемы со здоровьем. Неймар выздоровел, но Алекс Сандро и Алекс Теллес травмированы, поэтому в последней игре позицию левого защитника закрывал Данило. Из-за этого Милитао действовал на правом фланге. Не всех в Бразилии устраивает матч-менеджмент Тите — он не всегда выбирает лучшие варианты для усиления игры и подвергается критике за несвоевременные замены.

— Если чемпионом станет не Бразилия, то кто?

— Португалия. Во-первых, я большой поклонник Криштиану Роналду, и он заслуживает этот титул. Во-вторых, у португальцев и без него гигантский потенциал, о чем говорит игра против Швейцарии. Победа на чемпионате мира навсегда сделает Роналду одним из величайших людей в истории спорта.