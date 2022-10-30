В ФИФА отказались комментировать возможное отстранение Ирана и Туниса от ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА ответили на вопрос «СЭ» о том, возможно ли отстранение сборных Ирана или Туниса от чемпионата мира 2022 года.

— Возможно ли такое, что на данном этапе Иран или Тунис, или одна из них, могут быть исключены из турнира и заменены на другую команду?

— Это не то, что мы бы хотели комментировать на данном этапе.

Ранее издание BBC сообщило, что ФИФА может отстранить Тунис от ЧМ-2022 из-за вмешательства государства. Недавно министр молодежи и спорта страны Камель Дегиш отметил, что может распустить Федерацию футбола Туниса. В ФИФА считают такие заявления попыткой вмешательства в деятельность федерации футбола страны. Сборная Туниса на групповом турнире ЧМ-2022 сыграет с Данией, Австралией и Францией.

В Иране не останавливаются массовые протесты, которые начались в связи со смертью 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране. Сборная Ирана попала в группу с Англией, США и Уэльсом.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.