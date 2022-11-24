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24 ноября, 16:23

В Госдуме РФ допустили, что ФИФА может наказать игрока сборной Камеруна за российский флаг на бутсах

Иван Шитик
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение камерунского футболиста Гаэля Ондуа, имеющего гражданство РФ, выйти на матч чемпионата мира-2022 против Швейцарии (0:1) в бутсах с российским флагом.

«То, что камерунец вышел на чемпионате мира в бутсах с флагом России, вызывает уважение. Это пример для многих наших российских футболистов. Его очень многое связывает с Россией. Вероятно, у него теплое чувство к нашей стране. Наши клубы, к которым он имел отношение, и болельщики должны отметить его. Его жест — это уважение к России, к стране, которая его воспитала, дало ему дорогу в будущее.

Могут ли наказать спортсмена? Мы с вами свидетели того, что даже за буквы могут наказывать. Я очень надеюсь, что никаких санкций не последует. Хотя наши «друзья» могут сейчас поднять истерику и требовать всевозможных наказаний», — сказал Свищев Metaratings.ru.

В матче против Швейцарии Ондуа вышел на замену на 68-й минуте. Этот матч стал для него первым в карьере на чемпионатах мира.

27-летний футболист является воспитанником «Локомотива», помимо камерунского гражданства у него есть и российское.

 
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Источник: https://metaratings.ru/news/v-gosdume-dopustili-chto-fifa-mozhet-nakazat-igroka-sbornoy-kameruna-ondua-za-rossiyskiy-flag-na-but-1422007/
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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