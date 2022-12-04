В Госдуме назвал национализмом оскорбление менеджера стадиона из России на ЧМ-2022

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что сотрудник персонала сборной Германии обозвал менеджера стадиона ЧМ-2022 из России из-за ее национальности.

«Меня удивляет, что они так избалованы. Это процедура безопасности, которые обеспечивают любые организаторы соревнований. С родственниками ты увидишься, но просто есть какие-то нормы, определенные на любом футбольном матче. Понятно, что сейчас такая предвзятость будет. Удивительно, что Катар привлекал кого-то из России. Понятно, что это может такие моменты вызывать. Они сами же говорили про толерантность и отсутствие преследований по национальному признаку и цвету кожи. Они никуда ниоткуда далеко не ушли. На трибунах говорят одно, а делают на самом деле другое. Всю свою сущность сейчас показывают. Явно, что рядовой сотрудник, который обеспечивает что-то. Он по национальности такой и что с ним теперь нельзя нормально общаться? Это чистой воды национализм», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Инцидент произошел 27 ноября на стадионе «Аль-Бейт» после матча 2-го тура групповой стадии чемпионата мира Германия — Испания (1:1). Родственники немецких футболистов хотели побыстрее увидеться с родными, но сотрудница оргкомитета сказала им, что придется какое-то время подождать, пока прилегающую территорию освободят от других зрителей, и лишь тогда смогут пропустить туда членов семей участников турнира. Этот ответ не устроил кого-то из сотрудников технического персонала немецкой сборной, и он спросил: «А вы откуда?» После ответа: «Из России» последовали слова: «Тогда все ясно» и нелицеприятная фраза.

По итогам групповой стадии ЧМ-2022 немцы заняли третье место в группе E с 4 очками и не вышли в плей-офф турнира.