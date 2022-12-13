В Хорватии убеждены, что смогут пройти в финал на ЧМ в Катаре: «Мы это заслужили»

Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац поделился с «СЭ» ожиданиями от матча против сборной Аргентины в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

«Хорватии будет очень сложно, но мы все убеждены, что сможем выйти в финал. Мы это заслужили. У нас есть сердце, у нас отличная команда. Аргентина является чуть большим фаворитом, но на бумаге это ничего не значит. Игра ведется на поле. Даже если мы потерпим неудачу, мы продемонстрировали большую силу на этом турнире», — сказал Маркац «СЭ».

Матч Аргентина — Хорватия пройдет 13 декабря на стадионе «Лусаил» (Лусаил, Катар). Начало — в 22.00 по московскому времени.