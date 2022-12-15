В Монпелье начались беспорядки после победы Франции над Марокко в полуфинале ЧМ-2022

В Монпелье после полуфинала чемпионата мира-2022 Франция — Марокко (2:0) начались беспорядки между болельщиками команд. Как сообщает RMC Sports, среди обеих сторон есть раненые.

Также сообщается, что на Елисейские поля в Париже приехали множество полицейских автомобилей для сдерживания возможных беспорядков и введено официальное предупреждение о возможных беспорядках.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Марокканцы встретятся с хорватами в матче за 3-е место.