В Неаполе сегодня болеют за Аргентину и вспоминают Марадону

Сегодня Неаполь будет болеть за Аргентину в матче 1/2 финала ЧМ-2022 с Хорватией — в память о великом Диего Марадоне.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

Пиццерия Санта Марадона, расположенная менее чем в 100 метрах от мемориала, посвященного великому Диего, устраивает просмотр полуфинального матча и приглашает гостей объявлением на испанском языке.

Знаменитый Испанский квартал, где и расположена стена плача имени Марадоны, насыщен фотографиями и настенными портретами великого Диего. А сам он словно гипнотизирует местных жителей и не оставляет им выбора, за кого болеть.

Георгий Кудинов, Фото «СЭ»

Георгий Кудинов, Фото «СЭ»