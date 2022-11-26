В Норвегии призвали ФИФА вмешаться в инцидент с появлением флага России на матче ЧМ-2022 в Катаре

Эксперт телеканала NRK Карл-Эрик Торп призвал ФИФА разобраться с инцидентом с появлением флага России во время матча ЧМ-2022 Швейцария — Камерун (1:0).

Полузащитник камерунцев Гаэль Ондуа, у которого есть российский паспорт, вышел на поле в бутсах с флагами Камеруна и России.

«Я считаю, это абсолютно неуместно. Ондуа показал полное отсутствие такта и понимания напряженной ситуации, в которой оказалась Европа. Это выглядит как провокация невероятно большого количества людей. В ФИФА должны разобраться.

Возможно, Ондуа сделал это непреднамеренно, ведь он провел много важных для себя лет в России, вероятно, немного знает язык, но сейчас это провокация. С моральной точки зрения, мне кажется, что ФИФА нужно вмешаться в ситуацию», — приводит NRK слова Торпа.

Ранее в интервью «СЭ» 27-летний Ондуа заявил, что не собирается убирать флаг России со своих бутс.

Камерун проведет следующий матч на ЧМ-2022 в понедельник, 28 ноября против Сербии. Начало — в 13.00 (мск).