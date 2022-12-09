«Роналду затмевает собой сборную, так не должно быть». В Португалии обеспокоены ситуацией с Криштиану

Корреспондент португальского издания Record Витор А. Гонсалвеш в интервью «СЭ» поделился мнением о своей сборной.

— Что вас беспокоит накануне четвертьфинала?

— Главная задача Португалии — сохранить командный дух на фоне всех проблем, связанных с Криштиану Роналду. Пока все выглядит так, будто Роналду затмевает собой сборную, а так не должно быть. Чтобы стать чемпионом мира, ни один игрок твоей команды не должен ее превосходить. Уж точно не в Португалии, где и так хватает хороших игроков. Пока команда справляется с этим, но, боюсь, в перспективе командный дух может быть подорван.