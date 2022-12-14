В Сеть попало интимное видео игрока сборной Португалии Рамуша

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш попал в секс-скандал после того, как в Сеть попало его интимное видео.

Через три дня после матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко (0:1) в соцсетях всплыло видео, на котором запечатлен обнажённый Рамуш, занимающийся мастурбацией. Всего за несколько часов видео стало вирусным и возглавило тренды Португалии в Twitter.

По информации португальских СМИ, футболист отправил эту запись женщине, которая позже выложила ее в интернет.

21-летний футболист оформил хет-трик в матче со Швейцарией (6:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, выйдя в стартовом составе вместо Криштиану Роналду.