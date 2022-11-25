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Сегодня, 14:02

«Будьте как звери!» Появилось видео огненной речи тренера Саудовской Аравии в перерыве матча ЧМ с Аргентиной

Появилось видео, как тренер Саудовской Аравии кричал на игроков в перерыве матча ЧМ с Аргентиной
Руслан Минаев
Эрве Ренар.
Фото Global Look Press
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В Сети появилось видео речи главного тренера сборной Саудовской Аравии Эрве Ренара в перерыве матча против Аргентины (2:1) в групповом турнире ЧМ-2022.

После первых 45 минут встречи саудовцы проигрывали аргентинцам со счетом 0:1, при этом не нанеся ни одного удара в сторону ворот Эмилиано Мартинеса.

Ренар, разбирая действия своей команды, раскритиковал защитников за слабый прессинг.

«Что мы здесь забыли? Это разве прессинг? Месси получает мяч в центре поля, а вы стоите и смотрите. Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним», — негодовал главный тренер.

В конце пламенной речи Ренар попытался поднять моральный дух игроков, сказав им отдать все силы: «Разве вы не чувствуете, что мы способны вернуться? Вы этого не чувствуете? Аргентинцы играют слабо! Парни, это чемпионат мира! Отдай все силы! Будьте жесткими! Будьте как звери!»

В начале второго тайма саудовцы сначала сравняли счет, а через 5 минут и вовсе забили победный гол в этой встрече.

К слову, все шесть желтых карточек в матче игроки Саудовской Аравии заработали во втором тайме.

В следующем матче ЧМ-2022 команда Эрве Ренара сыграет с Польшей 26 ноября. Начало — в 16.00 (мск).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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