В сети высмеяли вылет Бразилии с ЧМ-2022 мемом с кошкой

После вылета сборной Бразилии с ЧМ-2022 в Катаре в сети распространились мемы с кошкой.

В четвертьфинале турнира в Катаре бразильцы в серии пенальти проиграли Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти). После этого многие обыграли недавний инцидент на пресс-конференции сборной Бразилии.

7 декабря во время общения бразильцев с медиа пресс-атташе национальной команды погладил и схватил залезшего на стол кота и сбросил его в зал. На меме Хорватия вышвыривает Бразилию.

Вылет Бразилии с ЧМ-2022. Фото Соцсети

В полуфинале турнира в Катаре Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина, который начнется в 22.00 мск.