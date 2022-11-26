В Сети завирусилось видео: фанат снял майку Саудовской Аравии и стал болеть за Польшу

Сборная Польши со счетом 2:0 обыграла команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Польский форвард Роберт Левандовски забил первый гол в карьере на чемпионатах мира.

После этого в сети появилось видео, которое быстро стало популярным. На нем молодой человек, который находился на трибуне в футболке сборной Саудовской Аравии, тут же снял майку, под которой оказалась игровая форма сборной Польши с 9-м номером на спине, под котором как раз и играет Левандовски.

Сборная Польши возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 4 очка, следом идут команды Саудовской Аравии (3), Мексики (1) и Аргентины (0). Матч второго тура группового этапа между аргентинцами и мексиканцами пройдет позднее в субботу.