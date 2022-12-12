В случае отставки тренерский штаб сборной Португалии получит 3,75 миллиона евро компенсации

Федерация футбола Португалии проведет встречу с тренерским штабом национальной команды, на которой будет дана оценка выступлению команды на ЧМ-2022, сообщает Record.

Ожидается, что в ходе нее будет принято решение об отставке Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной Португалии.

В случае такого исхода Сантуш и его штаб получат компенсацию в размере примерно 3,75 миллиона евро.

Португалия на чемпионате мира в Катаре дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Марокко (0:1).

14.12.2022 | Франция — Марокко