Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал давление, которое испытывает нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на чемпионате мира в Катаре.

«Месси всю жизнь живет с этим ожиданием. Мне кажется, что только он и справляется в сборной Аргентины. Вспомните Аргентину Марадоны. Там играл один человек, а все остальные при этом присутствовали. Марадона в одиночку вытягивал чемпионаты мира. Что делали остальные игроки? Стремились не пропустить гол. Может ли Месси завершить карьеру, если не выиграет ЧМ? Мне кажется, что он уже прошел через такое количество разочарований в последние 2-3 года... И в «Барселоне», откуда он был вынужден уйти, и в Париже. Да в той же сборной. Характер закаленный», — приводит слова Гущина «РБ Спорт».

Он также поделился мнением, что Месси уже привык к сравнению с Марадоной. По его словам, сейчас футбол не на столько слаб, чтобы можно было выиграть в одиночку и сейчас именно такой чемпионат, где победит команда, а не личность.

«Месси сдержанно себя ведет на ЧМ-2022? Он всю жизнь так себя ведет. Это вам не Роналду. Месси — принципиально другая личность. Там позерство, здесь очень скромный, командный игрок. Видно, что вся команда играет на Месси. Его освобождают от черновой работы. Ему трудно ею заниматься в этом возрасте. У Месси, может быть, чемпионат мира — один из лучших. Все внимание к нему. Он забивает решающие голы. Все счастливы. И все говорят про Месси. Чего уж больше?» — добавил Гущин.

Месси дебютировал за национальную команду в 2005 году в матче со сборной Венгрии провел за нее 169 матчей, забил 94 мяча и отдал 53 результативные передачи.

В четвертьфинале Аргентина сыграет с Нидерландами. Встреча пройдет 9 декабря, начало — в 22.00 мск.