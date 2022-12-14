Вальбуэна не сомневается в проходе Франции в финал чемпионата мира

Экс-футболист «Динамо» Матье Вальбуэна в интервью «СЭ» оценил шансы сборной Франции второй раз подряд стать победителем чемпионата мира.

«Не думаю, что нужно кричать об этом заранее. Мне очень нравится Марокко, я восхищаюсь ими из-за того, что они выбили Бельгию, Испанию и Португалию! Это что-то невероятное. Но мы видим, что у них есть некоторые выбывшие игроки, травмированные. И я не вижу раскладов, при которых Франция не пройдет в финал.

Конечно, это будет непросто. У Марокко, как известно, лучшая защита, не зря африканцы пропустили лишь один гол за весь турнир. Вижу, как Франция должна пройти в финал, где ее может ждать ремейк того, что было в 2018 году с Хорватией. Или, возможно, туда пройдет Аргентина", — сказал Вальбуэна «СЭ».

Матч полуфинала ЧМ-2022 между Марокко и Францией состоится в среду, 14 декабря. Начало — в 22.00 (мск).