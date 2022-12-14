Вальбуэна сравнил чемпионат мира в Катаре и России

Экс-футболист «Динамо» Матье Вальбуэна в интервью «СЭ» назвал главное отличие матчей чемпионата в России от игр мундиаля в Катаре.

«Считаю, что матчи в этом турнире более серьезные. В каждом противостоянии есть своя интрига. Мы это видели практически во всех играх плей-офф. Это видно и по накалу страстей, по тому, что говорят игроки после матчей», — сказал Вальбуэна «СЭ».

Сборная Франции, которая сегодня, 14 декабря, сыграет в полуфинале против Марокко, стала победителем чемпионата мира-2018, который проходил в России.