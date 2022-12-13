Вальдано назвал Месси лицом футбола

Экс-футболист мадридского «Реала» Хорхе Вальдано высказал свое мнение о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Месси — это лицо футбола. Кто его не любит, тот не любит футбол. Весь народ Аргентины един, как никогда, в его поддержке», — приводит слова Вальдано TyC Sports.

13 декабря сборная Аргентины встретится с Хорватией в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22:00 (мск).