Валенсия повторил рекорд Эйсебио, Росси и Саленко

В матче против Нидерландов Эннер Валенсия забил свой третий гол на ЧМ-2022 и не только вышел на первое место в списке бомбардиров турнира, но и повторил исторический рекорд.

Эквадорский форвард записал на свой счет шесть последних голов своей сборных на чемпионатах мира (три — в Бразилии, три — в Катаре).

Ранее подобные серии выдавали всего три футболиста. В 1966 году отметился португалец Эйсебио, в 1982-м — итальянец Паоло Росси, а в 1994-м — россиянин Олег Саленко. По пять голов подряд записывали на свой счет североирландец Питер Макпарланд, итальянец Алессандро Альтобелли и еще один португалец Криштиану Роналду.

Футболисты, которые забили больше четырех подряд голов своей сборной на ЧМ

Игрок Сборная Турниры Матчи Голы Эйсебио Португалия 1966 Бразилия — 3:1**, КНДР — 5:3**** 6 Паоло Росси Италия 1982 Бразилия — 3:2***, Польша — 2:0**, ФРГ — 3:1* 6 Олег Саленко Россия 1994 Швеция — 1:3*, Камерун — 6:1***** 6 Эннер Валенсия Эквадор 2014, 2022 Швейцария — 1:2*, Гондурас — 2:1**, Катар — 2:0**, Нидерланды — 1:1* 6 Питер Макпарланд Северная Ирландия 1958 Аргентина — 1:3*, ФРГ — 2:2**, Чехословакия — 2:1** 5 Алессандро Альтобелли Италия 1978, 1982 ФРГ — 3:1*, Болгария — 1:1*, Аргентина — 1:1*, Корея — 3:2** 5 Криштиану Роналду Португалия 2014, 2018 Гана — 2:1*, Испания — 3:3***, Марокко — 1:0* 5

* Количество голов.