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Сегодня, 01:11

Валенсия повторил рекорд Эйсебио, Росси и Саленко

Кирилл Бурдаков
Статистик
Эннер Валенсия.
Фото USA Today Sports
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В матче против Нидерландов Эннер Валенсия забил свой третий гол на ЧМ-2022 и не только вышел на первое место в списке бомбардиров турнира, но и повторил исторический рекорд.

Эквадорский форвард записал на свой счет шесть последних голов своей сборных на чемпионатах мира (три — в Бразилии, три — в Катаре).

Ранее подобные серии выдавали всего три футболиста. В 1966 году отметился португалец Эйсебио, в 1982-м — итальянец Паоло Росси, а в 1994-м — россиянин Олег Саленко. По пять голов подряд записывали на свой счет североирландец Питер Макпарланд, итальянец Алессандро Альтобелли и еще один португалец Криштиану Роналду.

Футболисты, которые забили больше четырех подряд голов своей сборной на ЧМ

Игрок

Сборная

Турниры

Матчи

Голы

Эйсебио

Португалия

1966

Бразилия — 3:1**, КНДР — 5:3****

6

Паоло Росси

Италия

1982

Бразилия — 3:2***, Польша — 2:0**, ФРГ — 3:1*

6

Олег Саленко

Россия

1994

Швеция — 1:3*, Камерун — 6:1*****

6

Эннер Валенсия

Эквадор

2014, 2022

Швейцария — 1:2*, Гондурас — 2:1**, Катар — 2:0**, Нидерланды — 1:1*

6

Питер Макпарланд

Северная Ирландия

1958

Аргентина — 1:3*, ФРГ — 2:2**, Чехословакия — 2:1**

5

Алессандро Альтобелли

Италия

1978, 1982

ФРГ — 3:1*, Болгария — 1:1*, Аргентина — 1:1*, Корея — 3:2**

5

Криштиану Роналду

Португалия

2014, 2018

Гана — 2:1*, Испания — 3:3***, Марокко — 1:0*

5

* Количество голов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
1
0
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