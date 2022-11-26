Валенсия повторил рекорд Эйсебио, Росси и Саленко

Сегодня, 01:11
В матче против Нидерландов Эннер Валенсия забил свой третий гол на ЧМ-2022 и не только вышел на первое место в списке бомбардиров турнира, но и повторил исторический рекорд.
Эквадорский форвард записал на свой счет шесть последних голов своей сборных на чемпионатах мира (три — в Бразилии, три — в Катаре).
Ранее подобные серии выдавали всего три футболиста. В 1966 году отметился португалец Эйсебио, в 1982-м — итальянец Паоло Росси, а в 1994-м — россиянин Олег Саленко. По пять голов подряд записывали на свой счет североирландец Питер Макпарланд, итальянец Алессандро Альтобелли и еще один португалец Криштиану Роналду.
Футболисты, которые забили больше четырех подряд голов своей сборной на ЧМ
|
Игрок
|
Сборная
|
Турниры
|
Матчи
|
Голы
|
Эйсебио
|
Португалия
|
1966
|
Бразилия — 3:1**, КНДР — 5:3****
|
6
|
Паоло Росси
|
Италия
|
1982
|
Бразилия — 3:2***, Польша — 2:0**, ФРГ — 3:1*
|
6
|
Олег Саленко
|
Россия
|
1994
|
Швеция — 1:3*, Камерун — 6:1*****
|
6
|
Эннер Валенсия
|
Эквадор
|
2014, 2022
|
Швейцария — 1:2*, Гондурас — 2:1**, Катар — 2:0**, Нидерланды — 1:1*
|
6
|
Питер Макпарланд
|
Северная Ирландия
|
1958
|
Аргентина — 1:3*, ФРГ — 2:2**, Чехословакия — 2:1**
|
5
|
Алессандро Альтобелли
|
Италия
|
1978, 1982
|
ФРГ — 3:1*, Болгария — 1:1*, Аргентина — 1:1*, Корея — 3:2**
|
5
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2014, 2018
|
Гана — 2:1*, Испания — 3:3***, Марокко — 1:0*
|
5
* Количество голов.
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