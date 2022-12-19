Газзаев: «Месси — лучший футболист мира, Мбаппе — восходящая звезда, которая добьется таких же успехов»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газаев поделился мнением о финале ЧМ-2022, где сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, 4:2 — по пен.). Также российский специалист высказался о заслугах нападающего Лионеля Месси и будущем форварда Килиана Мбаппе.

«Каждому времени свои герои. То, что Месси является феноменом мирового футбола, это очевидно. Я думаю, что его достижения говорят о том, что он встал на уровень таких футболистов, как Пеле и Марадона, как тот же Роналду и Роналдо, — это когорта таких форвардов, которые остались в истории. Безусловно, по вчерашнему матчу огромный вклад Месси внес с точки зрения ауры авторитета. Он был вожаком, который ведет своих воинов к победе, а сам матч выглядел как настоящий бой гладиаторов — никто не хотел уступать. Посмотрите, как аргентинцы пели гимн. Это лучшие команды мирового футбола. Месси — игрок, который является лучшим футболистом мира, и восходящая звезда, которая добьется таких же успехов, — Мбаппе. Все в этом матче было красиво», — приводит слова Газзаева «Спорт День за Днем».

Чемпионат мира-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира 36 лет. Она шесть раз играла в финалах мирового первенства и в третий раз стала победителем турнира. Ранее аргентинцы выигрывали этот трофей в 1978 и 1986 годах.