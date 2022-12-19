Непомнящий — о финале ЧМ-2022: «Этот матч нельзя сравнивать ни с чем. Я такого еще не видел»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результаты финала ЧМ-2022, где сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, 4:2- по пен.).

«Похожий матч по накалу страстей во время моей работы? Нет-нет, абсолютно ничего подобного не было. Вчерашний матч вообще нельзя сравнить ни с чем. Понравилась ли мне игра? Более чем», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

Чемпионат мира-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира 36 лет. Они шесть раз играли в финалах мирового первенства и в третий раз стали победителем турнира. Ранее аргентинцы выигрывали этот трофей в 1978 и 1986 годах.