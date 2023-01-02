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Сегодня, 12:57

Ван Дейк о том, как толкнул Паредеса в четвертьфинале ЧМ-2022: «Обычно я так не делаю, был на эмоциях»

Иван Торопцев
Корреспондент
Вирджил ван Дейк толкает Леандро Паредеса.
Фото Global Look Press
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк вспомнил, как оттолкнул полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса во время матча 1/4 финала ЧМ-2022.

Инцидент случился в конце второго тайма. Паредес сбил другого защитника нидерландцев Натана Аке, после чего ван Дейк подбежал и толкнул аргентинца, который взлетел и упал на газон.

«Обычно я так не делаю, но я был на эмоциях и в запале оттолкнул Паредеса. Все мы люди, такое случается. В любом случае эти эмоции подпитывают меня, потому что я хочу добиваться успеха со сборной.
Чувствую, что у нас отличная команда, начинается новая эра с возвращением Кумана и множеством молодых ребят. Надеюсь, летом мы сможем добиться положительных результатов в финале Лиги наций. Я очень хочу выиграть этот турнир, хотя в конце сезона обычно сил уже нет», — приводит Goal слова ван Дейка.

Сборная Нидерландов проиграла Аргентине (2:2, по пенальти — 3:4) в четвертьфинале ЧМ-2022. Аргентинцы стали победителями турнира и в третий раз в истории завоевали кубок мира.

Вирджил ван Дейк
Леандро Паредес
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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