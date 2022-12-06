Ван Гал назвал один недостаток нападающего Аргентины Месси

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился мнением о нападающем Лионеле Месси в преддверии матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Аргентиной.

«Месси — самый опасный и креативный игрок, он способен создавать много результативных моментов и сам забивать голы. Но когда они теряют мяч, он почти не участвует в этом эпизоде, это дает нам шансы», — приводит Mirror слова ван Гала.

35-летний аргентинец выступил в 4 матчах чемпионата мира-2022, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Матч между сборными Нидерландов и Аргентины пройдет в пятницу, 9 декабря. Начало игры- в 22.00 по московскому времени.