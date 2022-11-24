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24 ноября, 20:26

Ван Гал: «Сборная Нидерландов не планирует никаких акций протеста»

Ван Гал отреагировал на акцию сборной Германии на ЧМ-2022
Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал отреагировал на акцию протеста игроков сборной Германии перед матчем ЧМ-2022 с Японией (1:2).

«Мы поставили точку после всех политических вопросов минувшего четверга. У нас есть цель, и мы не собираемся запятнать ее действиями ФИФА или любой другой организации», — цитирует ван Гала Reuters.

Вчера, 23 ноября, немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ.

Позднее Немецкий футбольный союз выступил с заявлением по поводу акции футболистов национальной команды.

Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью «No discrimination» («Нет дискриминации»). В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.

Сборная Германии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
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