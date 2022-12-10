Ван Гал подтвердил, что покинет сборную Нидерландов после вылета с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал после поражения от Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира-2022 сообщил, что покинет свой пост.

«Я не буду продолжать работать тренером сборной Нидерландов. Очень горжусь проделанной работой. Я привел много молодых игроков в команду. Мы сформировали команду, и когда оглядываюсь назад, вижу что-то очень позитивное», — цитирует L'Equipe ван Гала.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.