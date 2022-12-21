Ван Гал заявил, что готов рассмотреть предложение возглавить сборную Португалии

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Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал заявил, что может возглавить национальную команду Португалии.
«Я снова на пенсии. Но если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю. Это все, что я могу сказать», — приводит слова ван Гала Goal.
71-летний нидерландец покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета команды с ЧМ-2022. Команда проиграла сборной Аргентины в 1/4 финала (2:2, 3:4 — по пенальти).
Бывший тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш покинул свой пост после поражение от Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022 (0:1).