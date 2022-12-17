Варан и Конате вернулись в расположение сборной Франции после перенесенной инфекции

Защитники сборной Франции Рафаэль Варан и Ибраима Конате, перенесшие инфекцию, вернулись в расположение национальной команды, сообщает L'Equipe.

Ранее сообщалось, что пять игроков французской национальной команды пропустили тренировку перед финалом ЧМ-2022.

По информации издания, в сборной Франции уже были приняты меры по предотвращению распространения болезни — весь персонал отеля, где живет команда, обязан носить маски, а в коридорах гостиницы и столовых стоят антисептические гели.

Ранее болезнь уже перенесли защитник Дайот Упамекано и полузащитник Адриен Рабьо.

Сборная Франции сыграет в финале ЧМ-2022 против Аргентины завтра, 18 декабря, начало — 18.00 мск.