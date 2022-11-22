Венгер назвал Францию своим фаворитом на чемпионате мира в Катаре

22 ноября, 18:45
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, какую команду считает своим фаворитом на чемпионате мира-2022 в Катаре.
«Мой фаворит номер один — Франция. Не потому, что я француз по происхождению, а потому, что у этой команды лучшее нападение. Если Дидье Дешаму удастся обеспечить необходимую стабильность в обороне, то у действующего чемпиона мира будут хорошие шансы успешно защитить свой титул», — приводит Daily Mail слова Венгера.
Напомним, что на чемпионате мира по футболу-2018 в России сборная Франции одержала победу, обыграв в финале турнира команду Хорватии.
В рамках группового этапа мирового первенства, которое проходит в этом году, французы сыграют против Дании, Туниса и Австралии. Сегодня, 22 ноября, Франция встретится с Австралией. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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