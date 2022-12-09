Венгер: «Мне много говорили про Сака много хорошего, я слышал, что он здорово себя проявлял»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о нападающем лондонского клуба и сборной Англии Букайо Сака.

«Отрадно видеть его развитие, а также тот факт, что он продолжает играть в «Арсенале». Когда я еще был в клубе, мне рассказывали о нем, он входил в число нескольких парней, которые здорово себя проявляли. Я слышал немало хорошего о нем, мне говорили о его мышлении. Это обнадеживает, ибо в наше время игроки становятся популярными так быстро, что очень важно иметь внутренний стержень», — приводит слова Венгера L'Equipe.

21-летний футболист выступает за сборную Англии на чемпионате мира-2022 в Катаре. За три матча на мировом первенстве Сака забил три гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии сыграет в четвертьфинале турнира против Франции завтра, 10 декабря, начало — 22.00 мск.