Венгер считает, что для демократизации футбола нужно проводить ЧМ в африканских странах

Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер предложил и дальше проводить чемпионаты мира зимой.

«Если мы хотим демократизировать футбол, нужно проводить чемпионаты мира в африканских странах, где невозможно играть летом. По нынешнему турниру в Катаре мы видим, что зимний чемпионат мира — вполне рабочий вариант. Да, у многих сборных не было времени хорошо подготовиться физически. Но по крайней мере все участники подошли к турниру ментально свежими, чего не было на предыдущих чемпионатах. Раньше сборные начинали турниры психологически уставшими, потому что не могли подготовиться должным образом», — приводит слова Венгера L'?quipe.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.