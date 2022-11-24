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24 ноября, 18:18

Вьештица: «Надеюсь, сборная Сербии покажет хорошую игру и результат в матче с Бразилией»

Мария Гусева
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Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Сербии.

«Сербия может рассчитывать на любой результат. Если посмотреть, как команда прошла весь отборочный цикл, то можно сказать, что мы не должны никого бояться. Конечно, любой результат, кроме поражения, можно будет назвать большим успехом и сенсацией. Мы все надеемся, что получится набрать очки. В стране ожидают матч с большим оптимизмом. И все надеются, что команда добьется хорошего результата, — цитирует «РБ Спорт» Вьештицу. — Саудовская Аравия обыграла фаворита, потом Япония. Чем Сербия хуже? Народ верит, что мы можем пройти далеко. Конечно, первый матч всегда важен. Но все понимают, что наши главные конкуренты — Камерун и Швейцария. Это матчи, где мы обязаны набирать очки. Но, надеюсь, и против Бразилии команда покажет хорошую игру и результат».

Матч Бразилия — Сербия пройдет в четверг, 24 ноября. Время начала встречи — 22.00 (мск).

В группе G также выступают команды Камеруна и Швейцарии.

Источник: РБ Спорт
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Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Милан Вьештица
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