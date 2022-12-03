Дзанетти: «Мне очень жаль Лукаку, он много сделал, чтобы выступать на чемпионате мира»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал игру нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я написал ему после матча, мне его очень жаль, потому что он много сделал, чтобы выступать на чемпионате мира. Он восстанавливался после тяжелой травмы. Сборная Бельгии его ждала, но ему не удалось сыграть на все сто процентов. Для нападающего очень важно забить гол. Это сразу все меняет в твоей голове», — цитирует ESPN Дзанетти.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. По итогам групповой стадии сборная Бельгии заняла третье место в группе F и не смогла выйти в плей-офф мирового первенства.