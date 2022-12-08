Виктор Онопко поделился мнением о том, как бы выступила сборная России на ЧМ-2022

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко порассуждал на тему того, как бы выступила национальная команда на чемпионате мира в Катаре.

— ЧМ в разгаре. Как считаете: как бы на нем выступила сборная России?

— Мы точно не были бы проходной командой. Я считаю, что мы бы вышли из группы, — цитирует Онопко Sport24.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

ЧМ в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.