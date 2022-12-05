Абрамов: «Для корейцев основа основ — обыграть Бразилию. Они положат жизнь ради этого»

Известный российский агент Владимир Абрамов оценил шансы сборной Кореи обыграть Бразилию в 1/8 финала чемпионата мира-2022.

«Все азиатские сборные грешат одним — это эмоциональная составляющая, которая может захлестнуть. Они часто забывают о защите. Это понятно и по Корее, и по Ирану, и по Саудовской Аравии. Им прививают прагматично играть в защите, но не всегда это у них получается. Все зависит от того, как они начнут матч.

Физически они будут либо на одном уровне, либо лучше бразильцев. Но у бразильцев прекрасная техника. Для корейцев это большое благо, что они смогут сыграть в контратаки. Для корейцев Бразилия — это все. Для них основа основ — обыграть Бразилию, это мечта для них. Они положат жизнь ради этого. Но им нужно везение футбольного бога. Бежать и биться будут все!" — приводит «Спорт День за Днем» слова Абрамова.

Матч между сборными Кореи и Бразилии пройдет сегодня, 5 декабря, и начнется в 22.00 по московскому времени.