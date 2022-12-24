Быстров: «На ЧМ-2022 не было договорных матчей? Пфф! Ну не дебилы?»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на информацию о том, что на ЧМ-2022 в Катаре не было договорных матчей.

23 декабря ФИФА проводила мониторинг матчей мирового первенства в Катаре и по итогам проверки не выявила ни одного договорного матча.

«Пффф!!! Ну не дебилы??? Как будто когда-то они выявляли договорной матч! Смешно», — заявил Быстров в своем Telegram-канале.

Ранее бывший хавбек сборной России заявлял, что судейство на чемпионате мира-2022 в Катаре было ужасным.

На ЧМ-2022 сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 — по пен.). В последний раз команда добивалась такого достижения в 1986 году, когда в составе играл легендарный нападающий Диего Марадона.