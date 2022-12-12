Владимир Гранат оценил выступление Франции на ЧМ-2022 в Катаре

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат рассказал, что думает о выступлении сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

В 1/4 финала французы обыграли Англию (2:1) и вышли в полуфинал турнира.

«Наверное, из всей четверки Франция является фаворитом чемпионата мира. У этой сборной команда звезд, потому что на каждой позиции играет высококлассный футболист. Но кто-то из пары Хорватия — Аргентина может остановить французов. Финал — это всего лишь один матч. Такое ощущение, что Франция играет с запасом и не выкладываются на 100-110 процентов», — цитирует Граната «РБ Спорт».

14 декабря Франция встретится с Марокко в полуфинале ЧМ-2022. Начало — в 22.00 мск.