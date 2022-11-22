Влахович — о выступлении на ЧМ-2022: «Все начинается с мечты»

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович назвал выступление на чемпионате мира-2022 мечтой. В первом туре ЧМ-2022 сербы сыграют против Бразилии.

«Все начинается с мечты, которая больше тебя, и все, что вам нужно сделать, это поверить, что однажды ты станешь таким же великим, как твоя мечта», — написал Влахович в социальных сетях.

Сборная Сербии попала в группу G с Швейцарией, Камеруном и Бразилией.

Матч Бразилия — Сербия состоится в четверг, 24 ноября. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.