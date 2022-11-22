22 ноября, 01:44
Нападающий сборной Сербии Душан Влахович назвал выступление на чемпионате мира-2022 мечтой. В первом туре ЧМ-2022 сербы сыграют против Бразилии.
«Все начинается с мечты, которая больше тебя, и все, что вам нужно сделать, это поверить, что однажды ты станешь таким же великим, как твоя мечта», — написал Влахович в социальных сетях.
Сборная Сербии попала в группу G с Швейцарией, Камеруном и Бразилией.
Матч Бразилия — Сербия состоится в четверг, 24 ноября. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.
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