Влашич не считает, что от нынешней сборной Хорватии ожидают результатов ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич поделился мнением об изменении в команде по сравнению с чемпионатом мира в России в 2018 году.

— Считаете ли вы, что все ожидают от вас результата 2018 года?

— Не думаю. Сейчас в команде 18 новых игроков по сравнению с прошлым турниром. Это новая команда. Они были очень уверены в себе. У нас микс опыта и молодости. Не думаю о том, что будет дальше. Буду смотреть матч Бразилии и Кореи. Потом посмотрим, что будет.

— Впереди матч Бразилии и Южной Кореи. Видели, как бразильцы играют на этом чемпионате мира?

— Да, видел. Они используют весь свой арсенал игроков, это круто, что у них взаимозаменяемый состав, по сути две команды, которые способны бороться за титул. Но мы посмотрим, что будет дальше. Южная Корея — тоже хорошая команда. Да, по моему мнению, Бразилия — фаворит, но ты никогда не можешь точно знать наперед.

На чемпионате мира в России сборная Хорватии дошла до финала, в котором проиграла национальной команде Франции (4:2).

Хорваты в 1/4 финала чемпионата мира-2022 сыграют с победителем матча Бразилия — Корея, который пройдет 5 декабря.