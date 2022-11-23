Влашич заявил, что Хорватии было сложно найти слабое место в обороне Марокко

23 ноября, 17:51
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал результат в матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против Марокко (0:0).
«Это была тяжелая игра, обе команды были хороши. Трудно было найти брешь в обороне соперника, их вратарь был надежен. Самое главное, что мы не проиграли. Думаю, дальше моментов и возможностей у нас будет больше. Обидно, что не удалось реализовать свои моменты в этой встрече. Что касается повреждения, я почувствовал боль в икре, поэтому замена была произведена из предосторожности. Не хочу заранее оценивать степень тяжести повреждения, узнаем все после медосмотра», — цитирует 25-летнего хавбека Sportske Novosti.
Сборная Хорватии играет в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В следующем матче хорваты встретятся с канадцами 27 ноября (19.00 мск).
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