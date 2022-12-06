Влашич заявил, что расстроился из-за отстранения сборной России от ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии и «Торино» Никола Влашич рассказал, как отнесся к отстранению России от участия в международных турнирах.

«Очень расстроился, когда Россию отстранили. Да, это не в моей власти, но я очень люблю Москву, я жил там три года — это было прекрасно», — приводит «Чемпионат» слова Влашича.

Также футболист добавил, что хотел бы в будущем посетить столицу России.

С августа 2018 года по август 2021 года Влашич выступал за ЦСКА, после чего перешел в «Вест Хэм». Сейчас он выступает за «Торино» на правах аренды из английского клуба. Его одноклубником является российский полузащитник Алексей Миранчук.

В марте ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах. Из-за этого команда не смогла принять участие в стыковом турнире за право попадания в финальную часть ЧМ-2022.

В понедельник, 5 декабря, Хорватия обыграла Японию (1:1, 3:1 — по пенальти) и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, в котором встретится с Бразилией.