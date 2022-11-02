Власти Катара потратили более 380 миллионов долларов на слежку за чиновниками ФИФА

Власти Катара потратили более 387 миллионов долларов на проект, цель которого заключалась в слежке за официальными лицами Международной федерации футбола (ФИФА) ради сохранения права проведения чемпионата мира по футболу-2022. Об этом сообщается в исследовании Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

По данным источника, для проведения шпионской операции было выделено не менее 66 агентов, а ее бюджет составил 387-567 миллионов долларов.

Высшие правительственные круги Катара, в частности глава государства Тамим бен Хамад Аль Тани, обратились за помощью в слежке к американской компании Global Risk Advisors, которую возглавляет бывший шпион Кевин Чалкер. В течение нескольких лет они следили за высокопоставленными чиновниками ФИФА. Отмечается, что шпионы действовали на пяти континентах.

Власти Катара хотели, чтобы потенциально опасный альянс не смог поставить под угрозу проведение чемпионата мира-2022.

Напомним, то чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.