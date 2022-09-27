Власти Катара потратили на проведение чемпионата мира по футболу 208 миллиардов евро

Власти Катара потратили около 208 миллиардов евро на проведение чемпионата мира-2022 по футболу, сообщает The Sun. Директор мундиаля по коммуникациям Фатьма Аль-Нуайми рассказала, на что были направлены средства.

«Цифра 208 миллиардов евро, которую часто напрямую относят к чемпионату мира, на самом деле является частью стратегии развития и модернизации Катара. Расходы включают в себя большинство масштабных инфраструктурных проектов, которыми будут пользоваться команды и болельщики, такие как новые дороги, метро, аэропорт, отели и другие туристические объекты. Они были запланированы еще до того, как мы получили право на проведение турнира», — сообщила Аль-Нуайми.

Директор отметила, что эти проекты были бы реализованы в любом случае, но проведение турнира ускорило процесс. Также Аль-Нуайми рассказала, сколько болельщиков ожидают власти страны.

«Мы уверены, что 1,5 миллиона болельщиков, которых мы ожидаем в 2022 году, будут в восторге», — добавила она.

Игры группового этапа пройдут с 20 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря.