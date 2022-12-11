Во Франции было задержано 170 участников беспорядков после выхода Марокко в полуфинал ЧМ-2022

Около 170 человек были задержаны по всей Франции после беспорядков, вспыхнувших в ряде городов на фоне празднования выхода в полуфинал чемпионата мира-2022 в Катаре сборной Марокко, сообщает L'Equipe.

Больше всего человек были задержаны в Париже — 100 фанатов. Из них 80 были помещены под стражу. В числе этих 80 человек 23 — несовершеннолетние.

Сборная Марокко вышла в полуфинал ЧМ-2022, где 14 декабря сыграет с командой Франции.

Марокканцы стали первой африканской сборной в истории, которой удалось дойти до полуфинала чемпионата мира.