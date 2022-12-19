Во Франции считают ужасным первый тайм против Аргентины в финале ЧМ-2022

Бывший игрок сборной Франции Стив Марле в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение французов от Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре (3:3, 2:4 — по пенальти).

«Я думаю, что Франция начала этот финал ужасно, не было ритма, не было коллективного контроля, и логично, что Аргентина, которая все делала правильно, повела 2:0 в первом тайме. Во втором тайме, благодаря изменениям Дешама, французская команда обрела немного больше контроля, хотя я считаю, что Жиру ушел с поля слишком рано. Во втором тайме Мбаппе сыграл на своем истинном уровне. Он позволил нам за 10 минут сравнять счет, перейти в дополнительное время и снова сравнять счет в дополнительное время», — сказал Марле «СЭ».

Сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира 36 лет. Ранее аргентинцы одерживали победу на этом турнире в 1978 и 1986 годах. При этом бело-голубые шесть раз играли в финалах мирового первенства.